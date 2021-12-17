Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить проведение финала Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/22. Об этом сообщается на сайте организации.
Данное решение было принято, поскольку ISU не нашел возможности для переноса отмененных из-за коронавируса соревнований, которые должны были пройти в японской Осаке 9–12 декабря.
"К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решения для проведения соревнований. В связи с этим совет ISU с сожалением принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию", – говорится в сообщении.
2 декабря Федерация конькобежного спорта Японии объявила об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". В турнире среди взрослых представлять Россию должны были одиночники Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых и Михаил Коляда.
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