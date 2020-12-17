Кадыров с иронией высказался о вопросе Путину про Дзюбу

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вопрос Владимиру Путину о футболисте Артеме Дзюбе "самым важным для российского спорта". Пост об этом Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram.
На пресс-конференции президенту России задали вопрос, связанный с публикацией в Сети интимного видео футболиста.
"Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала Матч ТВ на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу", – отметил Кадыров в своем канале.
Путин отметил, что лезть в личную жизнь человека – это поведение, недостойное нормального общества, а на профессиональной деятельности это сказываться не должно. Однако президент подчеркнул, что для самого спортсмена данная ситуация стала хорошим уроком. Сам Путин это видео не смотрел.
Артем Дзюба прокомментировал интимное видео со своим участием
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