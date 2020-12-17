Кадыров с иронией высказался о вопросе Путину про Дзюбу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вопрос Владимиру Путину о футболисте Артеме Дзюбе "самым важным для российского спорта". Пост об этом Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram.

На пресс-конференции президенту России задали вопрос, связанный с публикацией в Сети интимного видео футболиста.

"Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала Матч ТВ на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу", – отметил Кадыров в своем канале.

Путин отметил, что лезть в личную жизнь человека – это поведение, недостойное нормального общества, а на профессиональной деятельности это сказываться не должно. Однако президент подчеркнул, что для самого спортсмена данная ситуация стала хорошим уроком. Сам Путин это видео не смотрел.