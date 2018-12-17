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17 декабря, 17:56

УЕФА назвал пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

спорт

17 декабря, 17:56

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Фото: ТАСС/David Klein/Sportimage

Пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы определились в ходе жеребьевки, которая прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне. Результаты опубликованы на сайте УЕФА.

Согласно результатам жеребьевки, "Краснодар" встретится с "Байером". Первую игру они проведут на родине российского клуба 14 февраля, а ответный матч состоится в Леверкузене 21 февраля.

После группового этапа немецкая команда вышла в плей-офф с первого места в квартете А, где также выступали швейцарский "Цюрих", греческий АЕК и болгарский "Лудогорец". Футболисты "Краснодара" заняли второе место в группе J, где лидером стала испанская "Севилья". За "Краснодаром" в той же группе следовали бельгийский "Стандард" и турецкий "Акхисар".

Игрокам петербургского "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы предстоит помериться силами с турецким "Фенербахче". 12 февраля команды выйдут на поле в Стамбуле, а 21 февраля сразятся в ответном матче в Санкт-Петербурге.

"Зенит" вышел в плей-офф, став лидером в группе C. Там также выступали чешская "Славия", французский "Бордо" и датский "Копенгаген". Будущий соперник петербуржцев "Фенербахче" занял второе место в группе D, уступив первенство хорватскому "Динамо". В своей группе "Фенербахче" опередил словацкий "Спартак" и бельгийский "Андерлехт". Эксперты напомнили, что по итогам 15 игр "Фенербахче" с 14 очками занимает предпоследнее место и рискует вылететь из турецкой суперлиги. 14 декабря главным тренером турецкой команды назначили Эрсуна Янала.

"Зенит" под руководством тренера Сергея Семака является лидером в чемпионате России. После 17 матчей в активе петербургской команды – 34 очка, что на один балл больше, чем у "Краснодара".

Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Спартак" не смогли выйти в плей-офф своих турниров. ЦСКА занял последнее место в группе G Лиги чемпионов, хотя оба раза выиграл у действующего победителя турнира "Реала" – в Москве и Мадриде). "Спартак" также занял последнее место в своей группе, но уже в Лиге Европы. Красно-белые уступили на выезде испанскому "Вильярреалу", хотя победа обеспечила бы им место в плей-офф.

спорт

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