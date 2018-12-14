Почему "Спартак" справедливо остался без еврокубков

В четверг состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Европы. "Спартак" на выезде проиграл "Вильярреалу" и стал последним московским клубом, который вылетел из еврокубков. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, почему в матче с испанским клубом можно было рассчитывать лишь на чудо и почему чуда не произошло.

Фото: AP/Alberto Saiz

"Спартак" фактически сам загнал себя в угол. Выступление в Лиге Европы не задалось почти сразу. Предпосылки для этого начались еще когда красно-белые уступили греческому ПАОКу в квалификации Лиги чемпионов. С того момента еврокубковый путь для московского клуба пролегал по извилистой кривой, часто сворачивая прямо в овраг.

В первом же матче "Спартак" проиграл "Рапиду". Поражение, досадное во всех смыслах: клуб из Вены хоть и самая титулованная команда Австрии, но в прошлом году заняла лишь третью строчку в местной Бундеслиге, а в этом году болтается в середине турнирной таблицы. Поэтому обыгрывать "Рапид" на выезде было просто необходимо. Но вместо этого 0:2 от австрийцев – и возвращение в Москву ни с чем.

Затем последовала домашняя встреча с "Вильярреалом". Это был один из самых интересных, но противоречивых матчей "Спартака" в Лиге Европы. Красно-белые отыгрывались дважды по ходу игры, под конец встречи вышли вперед, но пропустили уже в добавленное время из-за назначенного пенальти. А вскоре после этой игры последовала отставка Массимо Карреры. И надежды на благоприятный исход в Лиге Европы стали таять.

Фото: AP/Alberto Saiz

Однако прежде чем они окончательно иссякли, "Спартак" успел выдать голевую феерию на своем поле в матче с "Рейнджерс". Первая игра в Глазго закончилась нулевой ничьей. Зато на "Открытие Арене" команды на двоих забили семь голов. Сценарий был похож на матч с "Вильярреалом" – "Спартак" пропустил, затем отыгрался, снова пропустил и опять отыгрался. Затем пришлось пытаться сравнять счет в третий раз.

Но тут красно-белые проявили характер и за две минуты не только отыгрались, но и вышли вперед. Если бы футболисты "Спартака" смогли включить подобный настрой в следующих играх, они вполне могли оказаться в плей-офф Лиги Европы. Но почему-то не случилось. Сказалась ли смена тренера – в клуб только пришел Олег Кононов. Или не хватило мотивации. Но "Спартак" проиграл ответный матч "Рапиду" на своем поле, ведя по ходу игры.

После этого можно было рассчитывать только на победу в поединке против "Вильярреала". Но такой исход был практически равнозначен чуду. Ведь до заключительного матча группового этапа испанцы ни разу не проигрывали, тем более на своем поле. Глупо было бы думать, что "Спартаку" удастся подпортить эту статистику. Даже увольнение главного тренера "Вильярреала" Хавьера Кальехи тоже играло скорее на руку испанской команде: "Спартак" не выиграли ни разу, когда перед игрой уходил в отставку тренер команды противника.

Фото: AP/Alberto Saiz

В общем, для победы над "Вильярреалом" московский клуб должен был выходить заряженным на 200 процентов. Но вышел готовым от силы процентов на 60. "Спартак" постоянно жался к своим воротам, очень невнятно атаковал и в итоге пропустил уже на 11-й минуте. Карл Токо Экамби то ли бил по воротам, то ли пытался отдать пас. Мяч отскочил к Самуэлю Чуквезе, который пробил в "домик" Лоренсо Мельгарехо, а заодно и мимо Александра Максименко – точно в ворота.

На 48-й минуте Экамби по сути уже поставил точку в матче. Камерунец на правом фланге сыграл в стенку с Пабло Форнальсом, забежал в штрафную и с острого угла пробил Максименко. "Спартак" имел моменты, чтобы отыграться, но ни один из них не смог реализовать. И так бесславно, на последней строчке группы G, закончил выступление в Лиге Европы.

Можно было бы сказать, что "Спартак" подвела постоянная смена тренеров. За один групповой этап столичным клубом успело порулить три коуча. Но дело не в личности тренера, а в четко выстроенной системе в самом клубе – "Вильярреал" сегодня это доказал. У красно-белых нет настолько отлаженного механизма. Как не было желания победить и характера для того, чтобы переломить ход матча. Поэтому вылет "Спартака" (как и вылет "Локомотива" два дня назад) оказался абсолютно справедливым.

Светлыми пятнами в этой темной еврокубковой истории (не считая покинувшего Лигу чемпионов ЦСКА, но это отдельная глава) оказались лишь "Зенит" и "Краснодар". Первые еще до заключительной игры группового этапа гарантировали себе место в плей-офф. А "быки" хоть и проиграли "Севилье", но также смогли пробиться в следующую стадию Лиги Европы. Как далеко они смогут пройти, станет понятно лишь 17 декабря – когда определятся соперники "Зенита" и "Краснодара" в 1/16 финала ЛЕ.

Тимур Фехретдинов