Паровозик, который не смог: как "Локомотив" вылетел из еврокубков

Во вторник состоялись первые матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Локомотив" на выезде играл против "Шальке" и имел все шансы на попадание в Лигу Европы. Однако уступил немецкому клубу и остался без еврокубков. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о причинах неудачи команды в главном европейском клубном турнире.

Фото: АР/Martin Meissner

"Локомотив" провалил групповой этап Лиги чемпионов, с этим сложно поспорить. На это повлиял целый ряд факторов. В первых матчах сказывалось долгое отсутствие команды в еврокубках и плохая форма ключевых игроков – братьев Миранчуков, Мануэла Фернандеша и Джефферсона Фарфана, которые раньше позволяли вытаскивать матчи на морально-волевых, а в начале этого сезона поблекли даже на фоне самих себя.

Стартовая игра группы D – поединок на выезде против "Галатасарая" – стала для "Локомотива" настоящей оплеухой. Видимо, игроки поплыли под гнетом ревущих турецких трибун. Иначе сложно объяснить глупые ошибки в обороне и такой разгромный, абсолютно незаслуженный счет. Хотя "Галатасарай" действительно наиграл на победу, "железнодорожники" тоже имели достаточно весьма опасных моментов. Так что 2:1 на табло выглядело бы куда логичнее.

Дальше был еще куда странный матч – домашняя встреча против "Шальке". Хозяева весь поединок играли на равных и, казалось бы, уже согласились на ничью. Но "железнодорожники" умудрились пропустить на 88-й минуте. Уже тогда стало понятно, что у "Локомотива" что-то не в порядке с мотивацией. Проиграть команде, которая находилась на тот момент в зоне вылета в немецкой Бундеслиге – это нужно постараться. Или постараться не стараться.

Фото: АР/Martin Meissner

Тем не менее, в какой-то момент часть проблем "Локомотива" решилась. Прежние лидеры клуба пришли к былым кондициям, в команду наконец-то вписался новичок красно-зеленых Гжегож Крыховяк, быстро ставший одним из важнейших футболистов в составе. И в итоге "Локомотив" все-таки смог выбраться из ямы в Российской премьер-лиге и даже ушел на зимний перерыв, будучи на пятой строчке в турнирной таблице. Но вот вопросы в Лиге чемпионов так и остались.

После проигрыша от "Шальке" последовали два поражения в матчах с "Порту". Чемпион Португалии оказался на голову выше и в первом, и в ответном поединке. И все равно "Локомотиву" то не хватало индивидуальных умений, то командной игры, то элементарного везения. Например, в домашней игре против "Порту" весь матч перевернули два пенальти – тот, который не забил Фернандеш и тот, который спустя 15 минут реализовал Мусса Марега.

Но "Локомотив" все же одержал победу в Лиге чемпионов – в домашнем поединке против "Галатасарая" в конце ноября. Пожалуй, что это был матч, эталонный с точки зрения результата. "Железнодорожники" выглядели далеко не лучше футболистов стамбульского клуба. Но красно-зеленые заставили турков ошибаться (особенно, в ситуации с первым забитым голом), при этом сами почти идеально отыграли в обороне. Сыграй "Локомотив" еще один такой матч в групповом этапе, то смог бы попасть в Лигу Европы. И такой шанс у них был.

Фото: АР/Martin Meissner

"Локомотив" должен был обыгрывать "Шальке" в последнем матче, при этом в параллельном матче "железнодорожникам" необходимо было поражение "Галатасарая". "Порту" справился со своей частью, обыграв турецкую команду в ничего не значащем для себя матче. А вот "Локомотиву" снова не хватило мотивации. И объяснить это крайне сложно. Казалось, что победа не нужна ни одной из сторон.

Единственный опасный момент у москвичей в первом тайме случился перед самым свистком на перерыв. В добавленное время Дмитрий Баринов прострелил с правого фланга. Игорь Денисов ударил по мячу, но снаряд прошел выше ворот. Во втором тайме "Локомотив" начал больше времени проводить в атаке и даже бить по воротам. Но ни к чему результативному это не привело. На 75-й минуте "железнодорожникам" повезло. Налдо с левого фланга простреливал в штрафную, однако до мяча не дотянулись сразу два игрока "Шальке".

"Локо" должен был прибавлять в конце игры, но вместо этого защищался на своей половине поля и неспешно выходил в контратаку. Как и в первом матче, гельзенкирхенцы отомстили гостям за излишнее спокойствие. На первой добавленной минуте Суат Сердар воспользовался неразберихой в штрафной "Локо" и нанес удар по воротам. Гильерме отбил мяч, но прямо перед собой, чем воспользовался Алессандро Шепф. Таким образом, "Локомотив" вылетел из еврокубков. Но судя по тому футболу, который москвичи сегодня продемонстрировали, это было вполне заслуженно.

Тимур Фехретдинов