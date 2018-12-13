Как дважды обыграть "Реал" и остаться без Лиги Европы. У ЦСКА получилось войти в историю

В среду состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА на "Сантьяго Бернабеу" сенсационно разгромил мадридский "Реал". Но все равно занял последнее место в группе G. Как это получилось и почему этот матч войдет в историю, рассказывает спортивный обозреватель портала Москва 24.

Фото: АР/Manu Fernandez

ЦСКА, как и днем ранее "Локомотив", вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнюю строчку в своей группе. Однако насколько разными были пути "железнодорожников" и армейцев, настолько разными оказались заключительные матчи столичных команд и общий итог их выступления в еврокубках. В отличие от красно-зеленых, ЦСКА продемонстрировал в Мадриде не только характер, но и прекрасную тактическую подготовку. Хотя этого все равно не хватило для выхода в Лигу Европы.

После сыгранных матчей во всех группах ЛЧ можно абсолютно точно сказать – у ЦСКА оказалась самая ровная и едва ли не самая интересная группа. Несмотря на изначальные расклады, здесь не было явных лидеров и однозначных аутсайдеров. Каждая из команд проиграла минимум дважды и минимум дважды одержала победу. В том числе и действующий победитель Лиги чемпионов "Реал", который оба раза уступил московскому клубу.

Единственная ничья в группе G случилась в первом матче между "Викторией" и ЦСКА. Тогда команды забили на двоих четыре мяча, а армейцы отыгрались с 0:2. Во второй своей игре подопечные Виктора Ганчаренко как раз встречались с мадридским "Реалом" и обыграли его со счетом 1:0. Единственный гол уже на второй минуте забил Никола Влашич. Однако матч омрачило то, что случилось в самой концовке встречи. Капитан команды, голкипер Игорь Акинфеев в добавленное время начал спорить с судьей и был удален с поля.

Поэтому в гостевом матче против "Ромы" в ворота встал 22-летний воспитанник ЦСКА Илья Помазун. Встреча закончилась поражением армейцев со счетом 0:3. Причем ни в одном голе нельзя было обвинить молодого голкипера. Тем не менее отсутствие Акинфеева все же сказалось на команде. Скорее, не в роли вратаря, а именно как капитана и опытного футболиста, который может что-то подсказать молодым защитникам.

АР/Manu Fernandez

Хотя возвращение Игоря после дисквалификации все же не помогло армейцам в ответном матче против "Ромы" в "Лужниках". Та игра не сложилась с самого начала. ЦСКА пропустил быстрый гол, затем получил травму Марио Фернандес. Во втором тайме Арнор Сигурдссон забил ответный мяч. Однако вскоре с поля был удален его соотечественник Хердур Магнуссон. И спустя три минуты после удаления исландца римский клуб забил второй мяч, который оказался победным.

Армейцы могли перевернуть все в матче с "Викторией". Если бы московский клуб обыграл чехов, можно было бы рассчитывать и на плей-офф Лиги чемпионов. ЦСКА бодро начал встречу в "Лужниках", но потом что-то пошло не так. В начале второго тайма клуб из Пльзени сравнял счет. А под самый конец игры неожиданно пропустил после необязательного углового. Теперь все решала заключительная встреча. И здесь ЦСКА окончательно подвела фортуна.

Московский клуб не просто прыгнул выше головы – он выдал практически идеальный матч. Армейцы грамотно оборонялись, не давали "сливочным" лишнего пространства и точечно выходили в контратаки. У "Реала" были опасные моменты, но ни один из них так и не дошел до взятия ворот. А вот хладнокровная и размеренная тактика армейцев позволила команде Виктора Ганчаренко на 37-й минуте организовать великолепную комбинацию и забить.

Иван Обляков разогнал атаку со своей половины поля, отпасовал на Арнора Сигурдссона. Тот ушел влево, оттянул на себя пятерых защитников и отдал передачу на свободно стоящего Федора Чалова. Девятый номер сделал ложный замах, подработал мяч под левую ногу и отправил снаряд по недосягаемой для Тибо Куртуа траектории. А всего спустя пять минут ЦСКА удвоил счет.

Фото: АР/Paul White

После ввода мяча из аута Марио Фернандес прорвался по правому флангу, сыграл в стеночку с Чаловым (тот выдал элегантный пас пяткой), после чего забежал в штрафную и попытался пробить. Тибо Куртуа и защитники "Реала" не поняли друг друга, бросившись вместе накрывать удар. Мяч отскочил в свободную зону, куда прибежал Георгий Щенников и спокойно пробил по пустым воротам.

На 73-й минуте армейцы "похоронили" мадридский клуб – Сигурдссон забил третий. ЦСКА снова организовал быструю комбинацию – Фернандес с фланга низом отдал пас на Чалова. Тот оставил мяч забегавшему в штрафную Влашичу. Хорват получил передачу, развернулся и скинул снаряд под удар Сигурдссону. А исландец уже закатил мяч точно в левый нижний угол.

Тем не менее результат параллельного матча не позволил ЦСКА выйти в Лигу Европы. "Виктория" на своем поле обыграла "Рому" со счетом 2:1 и набрала семь очков. Столько же, сколько и московский клуб после победы над "Реалом". Но учитывая очки в личных встречах, именно чешский клуб занял третье место, дающее право на участие в ЛЕ.

Так армейцы однозначно вошли в историю. Как команда, дважды обыгравшая прошлогоднего победителя Лиги чемпионов (более того, самый титулованный клуб турнира), но при этом не сумевшая выйти из группы. Зато попрощавшись с еврокубками в этом году так красиво, что это оказалось гораздо важнее плей-офф ЛЧ. Ведь именно эту игру, а не результаты группового этапа, мы будем вспоминать много лет спустя.

Тимур Фехретдинов