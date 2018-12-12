ЦСКА обыграл "Реал" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов

Фото: AP/Paul White
Московский футбольный клуб ЦСКА триумфально победил мадридский "Реал" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Армейцы выиграли со счетом 3:0.
Для испанского клуба это стало первым крупным поражением в еврокубковых матчах в истории. До сих пор "Реал" участвовал в 252 матчах в еврокубковых соревнованиях и ни разу не проигрывал с разницей больше двух голов.
Однако испанские футболисты все равно вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе G, набрав 12 очков. ЦСКА получил 7 очков и занял 4-е место в таблице группы G, для "армейцев" выступление в еврокубках в этом сезоне завершилось.
В 2018 году ЦСКА лишился почти всей основной команды. Завершили карьеру братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо перешли в греческий чемпионат, Александр Головин уехал во французский "Монако", Витиньо вернулся в Бразилию, Ахмед Муса – в Англию, Георгий Миланов переехал в Венгрию. Однако клубу удалось создать боеспособную команду почти с нуля.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: