ЦСКА обыграл "Реал" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов

Фото: AP/Paul White

Московский футбольный клуб ЦСКА триумфально победил мадридский "Реал" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Армейцы выиграли со счетом 3:0.

Для испанского клуба это стало первым крупным поражением в еврокубковых матчах в истории. До сих пор "Реал" участвовал в 252 матчах в еврокубковых соревнованиях и ни разу не проигрывал с разницей больше двух голов.

Однако испанские футболисты все равно вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе G, набрав 12 очков. ЦСКА получил 7 очков и занял 4-е место в таблице группы G, для "армейцев" выступление в еврокубках в этом сезоне завершилось.

В 2018 году ЦСКА лишился почти всей основной команды. Завершили карьеру братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо перешли в греческий чемпионат, Александр Головин уехал во французский "Монако", Витиньо вернулся в Бразилию, Ахмед Муса – в Англию, Георгий Миланов переехал в Венгрию. Однако клубу удалось создать боеспособную команду почти с нуля.