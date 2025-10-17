Футболист "Хан-Тенгри" Тулеу умер после матча в Казахстане

Фото: kff.kz

В Казахстане 19-летний нападающий футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Тулеу умер после матча, сообщает News.ru со ссылкой на соцсети команды.

Инцидент произошел во время игры 25-го тура второго дивизиона чемпионата страны. Футболист стал участником встречи против "Екибастуза", которая завершилась со счетом 4:0 в пользу его команды.

На 62-й минуте Тулеу стало плохо. Он прилег на газон и попросил партнера помочь с разминкой ног. Однако состояние спортсмена ухудшилось, из-за чего потребовалось срочное вмешательство врачей. После оказания первой помощи молодого человека унесли с поля на носилках, но спасти его жизнь не удалось.

Казахстанская федерация футбола выразила соболезнования семье футболиста. Для расследования обстоятельств случившегося создана специальная комиссия с участием представителей организации.

Тулеу был воспитанником клуба "Кайрат". С апреля прошлого года он выступал за "Хан-Тенгри". В текущем сезоне он принял участие в 21 матче.