Футболка с боя Порье с Нурмагомедовым продана за 100 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболка американского спортсмена Дастина Порье с боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова была продана на аукционе за 100 тысяч долларов. Все эти деньги пойдут на благотворительность. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение MMA Junkie.

"Это великолепно, поскольку мы сможем помочь большому количеству людей. Я горжусь этим. Я ценю помощь, которую нам оказывают", – прокомментировал продажу Порье.

Отмечается, что собранные деньги будут потрачены на рытье колодцев в Уганде. Планируется, что скважины будут обеспечивать водой детский дом и школу.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка спортсмены обменялись своими фирменными футболками. Нурмагомедов также изъявил желание выставить футболку на аукцион, а все средства от продажи отдать в благотворительный фонд соперника.