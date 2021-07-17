Финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 пройдет в Стамбуле

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 по футболу состоится в Стамбуле. Об этом информирует Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Twitter.
Изначально матч должен был состояться в Мюнхене.
В сообщении также уточняется, что финальная игра турнира в сезоне-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге.
🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:— UEFA (@UEFA) July 16, 2021
🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia
🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey
🏴 2024: London, England
🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был состояться на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Позднее из-за роста числа заболевших COVID-19 игра была перенесена в Порту.
Позднее футболисты "Челси" обыграли "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов UEFA. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил полузащитник лондонской команды Кай Хаверц.
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