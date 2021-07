Финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 пройдет в Стамбуле

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 по футболу состоится в Стамбуле. Об этом информирует Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Twitter.

Изначально матч должен был состояться в Мюнхене.

В сообщении также уточняется, что финальная игра турнира в сезоне-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге.

Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany