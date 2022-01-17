Нурмагомедов планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Компания ООО "М-ит групп франчайзинг", связанная с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания. Об этом сообщают "Ведомости".
Заведения будут работать под брендом M-eat by Khabib. Первый ресторан открылся в башне "Город столиц" в "Москва-Сити". К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице.
Стоимость открытия одного заведения составляет 2–3 миллиона рублей, а общие затраты, предположительно, составят 28–42 миллиона рублей.
После старта компания намерена заняться выходом за пределы России. К концу 2023 года планируется открыть 150 точек, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что фанаты Моргенштерна выстроились в очередь в новую бургерную рэпера на Никольской улице. Музыкант лично приехал на ее открытие, что и вызвало такой ажиотаж.
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