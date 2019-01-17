Грузинский борец лишен серебра Игр-2012 из-за допинг-пробы

Грузинского спортсмена Давита Модзманашвили лишили медали Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне. На сайте МОК сообщается, что борца вольного стиля уличили в употреблении допинга.
При перепроверке проб в крови атлета обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Его результат на Олимпиаде аннулирован. Серебряная медаль перейдет к представителю российской сборной Билялу Махову (весовая категория до 120 килограммов).
Давит Модзманашвили – грузинский борец вольного стиля, чемпион Азии, призер чемпионатов мира и Европы. С 2017 года выступает за Узбекистан. В 2017 году стал чемпионом Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. В 2018 году стал чемпионом Азии и бронзовым призером Азиатских игр.
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