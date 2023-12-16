Россиянин досрочно выиграл турнир по рапиду "Шахматные звезды" в Москве

Фото: chessstars.ru

Российский шахматист Владислав Артемьев досрочно выиграл турнир по рапиду "Шахматные звезды. 3.0", который проходит на базе комплекса "Лужники" с 14 по 19 декабря.

Представитель РФ набрал 6,5 очка из 8, и теперь его соперники уже не смогут его догнать.

Призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Организаторами выступают компания "Новые шахматы" и Agalarov Development.

Ранее россиянка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира по шахматам в Баку. Она обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии. Соперница сдалась на 105-м ходу. Итоговый счет матча составил 2,5:1,5 в пользу Горячкиной.

24-летняя шахматистка играла белыми фигурами. Это ее первая победа в соревновании за Кубок мира.



Россиянка Александра Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам