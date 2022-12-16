ЦСКА сразится с "Чеховскими медведями" в матче гандбольной Суперлиги 18 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

18 декабря московский ЦСКА сыграет против "Чеховских медведей" в рамках OLIMPBET Суперлиги чемпионата России по гандболу. Матч начнется в 14:00.

Противостояние этих соперников называют классикой российского гандбола. ЦСКА и "Чеховские медведи" по праву считаются лучшими командами страны последних лет, в составе обоих коллективов выступают игроки сборной России.

Кроме самой игры, зрители увидят предматчевое лазерное шоу, а также поучаствуют в розыгрыше призов и викторинах. В перерывах можно провести время за настольными играми или перекусить.

Матч пройдет на арене "Динамо" по адресу улица Василисы Кожиной, дом 13. Приобрести билеты можно на официальном сайте гандбольного клуба ЦСКА.

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