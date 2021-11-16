Молодежная сборная России по футболу победила Испанию в матче отбора ЧЕ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Футболисты молодежной сборной России U21 одержали победу над командой Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года.
Встреча состоялась на стадионе в Химках. Игра завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Константин Тюкавин. Игрок отличился на 60-й минуте.
По результатам шести проведенных матчей сборная России набрала 15 очков и закрепилась на втором месте в группе. На первой строчке с равным количеством очков идет команда Испании.
Следующая игра отборочного турнира чемпионата Европы с участием сборной России пройдет 25 марта 2022 года. Соперниками россиян будет команда Мальты.
Ранее основная сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ-2022. Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.
Сборная Хорватии по итогам отборочного этапа набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.
Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ
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