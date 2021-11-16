Жириновский оценил футбольный матч сборной России с командой Хорватии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной проигрыша россиян в футбольном матче с хорватами стало отсутствие психологической подготовки и командного духа.
"Сами себе забили гол. Это символично: вместо того, чтобы громить противника – бей своих, чтобы чужие боялись. Чего он там растерялся (забивший автогол Федор Кудряшов)? Есть более опытные футболисты. Он молодой? Где психологическая обработка? Ведь Хорватия была на стороне Гитлера (во Второй мировой войне)", – приводит РИА Новости слова Жириновского.
15 ноября состоялся футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией. Российская сборная уступила хорватам со счетом 1:0. Встреча прошла в Сплите.
Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.
После матча главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что данное поражение является самым обидным в его тренерской карьере, но заслуженным.
Сборная России показала видео из раздевалки после поражения от Хорватии
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