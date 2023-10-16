Часть соревнований на зимней Олимпиаде-2026 пройдет за пределами Италии

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Соревнования по бобслею и санному спорту на зимней Олимпиаде, которая состоится с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо, пройдут за пределами Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава оргкомитета Игр Джованни Малаго во время 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в индийском Мумбаи, правительство страны предложило отказаться от возведения центра санных видов спорта в Кортине и перенести соревнования на уже работающую площадку. Поэтому оргкомитету нужно найти место проведения соревнований за пределами Италии, добавил он.

Кроме того, он сказал, что уже изучают возможные решения и альтернативы совместно с МОК и международными федерациями, чтобы предоставить выбор совету. Малаго уточнил, что решение повлияет на работу и бюджет оргкомитета.

Как написало издание Inside The Games, это первый случай в истории зимних Олимпийских игр, когда частично соревнования пройдут за пределами страны-организатора.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил о планах создать Олимпийские киберспортивные игры. Он добавил, что более 500 миллионов человек интересуются этим видом спорта.

Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР