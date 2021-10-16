Тренер рассказал, как правильно заниматься бегом в холодное время года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В холодное время года все больше бегунов отказываются от тренировок из-за боязни простуды, непогоды и общего дискомфорта, который испытывает организм, когда на улице холодно. О том, как правильно и безопасно для здоровья заниматься бегом зимой, рассказал Москве 24 старший тренер "Бегового сообщества" Сергей Корнеев.

Какие правила нужно соблюдать при беге в холодное время года?

"Лучше всего начинать с осени до наступления холодов и плавно адаптировать свой организм к зиме. Не рекомендую бегать при температуре ниже 12 градусов. При температуре выше необходимо грамотно одеваться, максимально закрывать тело и не останавливаться на холоде во время пробежки на продолжительное время. Перед тренировкой нужно сделать легкую разминку, желательно в тепле, чтобы мышцы были эластичны и готовы к холоду", – рассказал тренер.

Корнеев добавил, что после пробежки нужно сразу отправиться в теплое помещение, чтобы не простудиться.

Как подбирать экипировку для бега на позднюю осень и зиму?

Тренер отметил, что минимум должно быть три слоя экипировки и важно, чтобы ни один из них не был из хлопка.

"Первый слой – это либо дышащая футболка, либо термобелье. Второй слой – лонгслив, а третий – ветровка, толщину которой вы подбираете в зависимости от температуры. Трико или легинсы надеваете по такому же принципу: чем теплее на улице – тем тоньше, чем ниже температура – тем плотнее штаны", – пояснил он.

Корнеев добавил, что на пробежку важно надеть перчатки и шапку.

Нужны ли специальные кроссовки для бега зимой? Как выбрать?

Кроссовки нужно выбирать с агрессивным протектором, который даст хорошее сцепление. Проконсультироваться по выбору обуви можно в спортивном офлайн-магазине.

"Главное, помнить про самый важный критерий: любые кроссовки должны комфортно сидеть, не сдавливать вашу ногу и не натирать при движении. Под кроссовки нужны высокие носки, перекрывающие ахилл", – пояснил тренер.

Можно ли пить воду во время зимних тренировок? Холодную или теплый чай?

"Пить можно и воду, и изотоник, и чай, даже сладкий или с лимоном, но любая жидкость должна быть не холоднее комнатной температуры. Когда вам захотелось попить на бегу, лучше не тратить время на остановку, сделать буквально несколько глотков и двигаться дальше", – рассказал тренер.

Тренер по триатлону Александр Халаманов ранее рассказал об эффекте пробежек на голодный желудок. По словам специалиста, такой формат создает благоприятные условия для снижения веса.

