Россиянка Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Российская спортсменка Александра Горячкина, сыграв в ничью с китаянкой Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам, вышла в финал турнира.

Шахматный поединок состоялся в азербайджанском Баку. В первой партии турнира Горячкина обыграла Чжунъи фигурами черного цвета.

В финале россиянке предстоит встретиться с шахматисткой противостояния между украинкой Анной Музычук и Нургюл Салимовой из Болгарии. Вторая финалистка определится по результатам тай-брейка.

Ранее россиянина Карякина вернули в рейтинг Международной шахматной федерации. Его исключили из рейтинга 28 февраля этого года, так как он не принимал участия в международных соревнованиях более года. На момент исключения он считался 10-м шахматистом мира.

