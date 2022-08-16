Александр Алаев единогласно избран президентом РПЛ

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Экс-глава Футбольной национальной лиги Александр Алаев единогласно избран на пост президента Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.

"Общее собрание единогласно проголосовало за избрание Александра Алаева руководителем лиги сроком на пять лет", – говорится в сообщении.

Алаев, исполнявший обязанности главы лиги, был единственным кандидатом на выборах.

7 июля Алаев объявил об уходе с должности президента Футбольной национальной лиги (Первая лига), которую возглавлял с 2021 года. Он был назначен исполняющим обязанности главы РПЛ после ухода Ашота Хачатурянца.