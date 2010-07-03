Российских штангистов отстранили на основе данных московской лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила семерых российских спортсменов. Они отстранены из-за нарушения антидопинговых правил.

IWF заявила, что у нее есть данные, полученные из московской антидопинговой лаборатории, передает ТАСС.

Временно отстранены Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова.

Несколько дней назад IWF временно отстранила пятерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил.

Впервые это произошло на основании данных московской лаборатории, которые передали Всемирному антидопинговому агентству (WADA). .

