Сборная России поднялась на рекордное количество мест в рейтинге FIFA

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
После выхода в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 сборная России поднялась в рейтинге FIFA на 49-е место, преодолев рекордное в истории количество мест. До ЧМ-2018 российская команда занимала 70-е место.
Первое место заняла сборная Франции, которая стала победителем ЧМ-2018. На второй позиции располагается команда Бельгии, а на третьем – сборная Бразилии.
Россияне на домашнем чемпионате мира впервые в новейшей истории вышли в четвертьфинал мундиаля, где уступили сборной Хорватии, ставшей затем серебряным призером ЧМ-2018.
Эффектные голы футболистов российской сборной Дениса Черышева и Артема Дзюбы номинированы на звание лучших на чемпионате мира 2018. А тренер национальной сборной Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года FIFA. Победители будут объявлены 24 сентября в Лондоне.
После ЧМ-2018 главный тренер российской сборной стал национальным героем, а западные СМИ провозгласили его менеджером, который сделал невозможное.
Президент FIFA признал ЧМ-2018 лучшим чемпионатом в истории
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