Футболист сборной Германии попытался укусить Погба в матче Евро-2020

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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер попытался укусить полузащитника команды Франции Поля Погба во время матча группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча Германии и Франции прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

В конце первого тайма игры Рюдигер сначала обхватил Погба руками, а затем предпринял попытку укусить игрока сборной Франции.

Погба обратился с жалобой на поведение Рюдигера к арбитру игры. При этом судья никак не отреагировал на произошедшее.

Ранее сборная Португалии разгромила Венгрию в матче Евро-2020. Игра завершилась со счетом 3:0.