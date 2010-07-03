В московском метро отметили Всероссийский олимпийский день

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

XXX Всероссийский олимпийский день отметили 16 июня на станции метро "Воробьевы горы". Праздник посвящен 125-летию Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске, сообщили в пресс-службе метрополитена.

На станции "Воробьевы горы" пассажиры подземки встретились с игроками футбольного клуба "Локомотив": Дмитрием Сухаревым, Артемом Сухановым, Яной Хотыревой и Аленой Рузиной, − а также с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Бобровой. Спортсмены дали поклонникам автографы и сделали совместные снимки.

Кроме того, на станции гостям представили Кубок России по футболу, обладателем которого, по итогам сезона 2018−2019, стал московский "Локомотив".

Прямо на платформе перед спортсменами и пассажирами выступил DJ Плешков, а на интерактивных спортивных площадках все желающие могли сыграть в настольный теннис и футбол.

"Это очень символично, что станция метро "Воробьевы горы" стала одной из площадок празднования Всероссийского олимпийского дня, недалеко от нее находится стадион "Лужники", где в 1980 году проходили Олимпийские игры", − подчеркнула замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. По ее словам, сегодня пассажиры "Воробьевых гор" смогли почувствовать атмосферу Олимпийских игр, пообщаться и сфотографироваться с известными спортсменами.

Помимо прочего, посетителям предложили проверить свои знания в интеллектуальной викторине и вспомнить главные олимпийские достижения России. Победители получили в подарок спортивные призы и сувениры от метро.

16 июня в России отмечают юбилейный ХХХ Всероссийский олимпийский день. Официальная церемония открытия праздника состоялась на территории спорткомплекса "Лужники".