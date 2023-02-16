Боец ММА Монсон заявил о прохождении процедуры отказа от гражданства США

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон сообщил РИА Новости о начале прохождения процедуры отказа от американского гражданства. Он отметил, что не желает иметь ничего общего с данным государством.

Спортсмен большую часть карьеры провел под флагом США, однако в марте 2013 года заявил, что хочет сменить гражданство и стать россиянином. В 2018 году боец ММА получил паспорт России, а в сентябре того же года его избрали в Совет депутатов городского округа Красногорск.

"Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом все. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и Вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру", – сказал он.

Монсон также выделил свою любовь к России и русскому народу. Он уточнил, что счастлив в этой стране.

Ранее миллиардер Николай Сторонский, основавший финансовую технологическую компанию Revolut, отказался от гражданства России. До этого источник The Telegraph заявил, что Сторонский является гражданином Великобритании. Тогда же представитель Revolut заявил, что миллиардер выступает против боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине.

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