Фристайлист Никитин прокомментировал свое выступление в финале Олимпиады

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Российский фристайлист Станислав Никитин, занявший 10-е место в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике, выразил мнение, что судьи несправедливо оценили его выступление. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я не понял своих оценок, у меня все получилось, сделал прыжки неплохо. Не согласен со своими баллами. Вчера прыгал слабее, но получил больше. Не понимаю, как это возможно", – сказал Никитин.
Он отметил, что во время просмотра выступлений он и его товарищи по команде обратили внимание на неоднозначность судейских оценок.
"Одним ребятам ставят одни оценки за прыжок, другие баллы – у другого спортсмена за такой же", – пояснил Никитин.
Несмотря на неудачный результат и недовольство работой судей, Олимпиада в Пекине оставила россиянину хорошие впечатления.
"Опускать руки я не намерен. Буду усложнять программу и делать так, чтобы не к чему было придраться в следующий раз", – заключил спортсмен.
Ранее Никитин в составе команды ОКР занял пятое место в смешанных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены выполнили по одной попытке и набрали 295,97 балла. Помимо Никитина, в соревновании приняли участие Любовь Никитина и Илья Буров.
Россиянин Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ в Пекине
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