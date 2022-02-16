Фристайлист Никитин прокомментировал свое выступление в финале Олимпиады

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Российский фристайлист Станислав Никитин, занявший 10-е место в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике, выразил мнение, что судьи несправедливо оценили его выступление. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не понял своих оценок, у меня все получилось, сделал прыжки неплохо. Не согласен со своими баллами. Вчера прыгал слабее, но получил больше. Не понимаю, как это возможно", – сказал Никитин.

Он отметил, что во время просмотра выступлений он и его товарищи по команде обратили внимание на неоднозначность судейских оценок.

"Одним ребятам ставят одни оценки за прыжок, другие баллы – у другого спортсмена за такой же", – пояснил Никитин.

Несмотря на неудачный результат и недовольство работой судей, Олимпиада в Пекине оставила россиянину хорошие впечатления.

"Опускать руки я не намерен. Буду усложнять программу и делать так, чтобы не к чему было придраться в следующий раз", – заключил спортсмен.

Ранее Никитин в составе команды ОКР занял пятое место в смешанных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены выполнили по одной попытке и набрали 295,97 балла. Помимо Никитина, в соревновании приняли участие Любовь Никитина и Илья Буров.

