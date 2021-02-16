Матч "Бавария" – "Арминия" несколько раз прерывали для расчистки поля от снега

02:15
Фото: ТАСС/Bernd Feil/M.i.S./Pool
Матч 21-го тура чемпионата Германии по футболу между "Баварией" и "Арминией" был несколько раз прерван из-за большого количества снега на игровом поле. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что игра несколько раз останавливалась. В это время сотрудники стадиона в Мюнхене расчищали поле от снега.
Матч в итоге завершился вничью со счетом 3:3. В составе "Баварии" отличились Роберт Левандовский (48-я минута), Корентин Толиссо (57) и Альфонсо Дэвис (69). У "Арминии" голы забили Михел Влап (9), Амос Пипер (37) и Кристиан Гебауэр (49).
По итогам встречи "Бавария" осталась на первом месте в турнирной таблице. На счету команды 49 очков. "Арминия" занимает 16 строчку с 18 баллами.
Ранее сильный снегопад начался в центральной части Турции. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится в течение пяти дней.
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