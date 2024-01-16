В России начали работать над независимыми спортивными форматами

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В России начали разрабатывать новые спортивные форматы, которые не будут зависеть от международных сообществ. Об этом рассказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, рассуждая о возможности проведения Олимпийских игр на российской территории.

"Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы, которые не зависят от желания спортивных международных функционеров", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр – 2024. Однако решение распространится на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В список попали шесть атлетов из РФ.

До этого Владимир Путин призвал изучить условия допуска российских спортсменов на ОИ. Комментируя заявление президента, министр спорта РФ Олег Матыцин обратил внимание, что вопросов об участии РФ в соревнованиях много.

В свою очередь, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла унизительными условия допуска россиян к турнирам. По ее словам, выступление без флага и гимна на соревнованиях является позором.



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