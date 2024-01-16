Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 14:30

Спорт

Умер экс главный тренер сборной РФ по легкой атлетике Валерий Куличенко

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Бывший главный тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Валерий Куличенко скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В федерации также принесли соболезнования родным и близким Куличенко, добавив, что дата и место похорон станут известны позже.

Куличенко входил в тренерский состав сборной СССР на Олимпийских играх – 1980, работал главным тренером сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов. В последние годы он занимал должность замдиректора "Центра олимпийских видов спорта Московской области".

Читайте также

спорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика