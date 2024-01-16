16 января, 14:30Спорт
Умер экс главный тренер сборной РФ по легкой атлетике Валерий Куличенко
Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Бывший главный тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Валерий Куличенко скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В федерации также принесли соболезнования родным и близким Куличенко, добавив, что дата и место похорон станут известны позже.
Куличенко входил в тренерский состав сборной СССР на Олимпийских играх – 1980, работал главным тренером сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов. В последние годы он занимал должность замдиректора "Центра олимпийских видов спорта Московской области".
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