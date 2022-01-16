Зеленский поддержал уволенного из "Дженоа" Шевченко

Фото: EPA/TASS/LUCA ZENNARO
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Андрея Шевченко, которого накануне уволили с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом глава государства написал в свое аккаунте в Facebook.
Зеленский выразил мнение, что никто во всей Европе не сомневается в тренерском таланте Шевченко.
"Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера", – написал украинский президент.
Зеленский также выразил мнение, что наставник не сломается и сможет стать еще лучше.
"И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", – заключил политик.
Об увольнении Шевченко стало известно в субботу, 15 января. Сообщалось, что должность главного тренера "Дженоа" временно займет Абдулай Конко.
Шевченко подписал контракт с итальянским клубом в начале ноября 2021 года. Под его руководством в национальном чемпионате команда шесть раз проиграла и трижды сыграла вничью.
При этом в рамках матча 1/16 Кубка Италии "Дженоа" сумела обыграть команду "Салернитана".
Встреча прошла 15 декабря на стадионе в Генуе. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Калеб Экубан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: