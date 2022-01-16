Зеленский поддержал уволенного из "Дженоа" Шевченко

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Андрея Шевченко, которого накануне уволили с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом глава государства написал в свое аккаунте в Facebook.

Зеленский выразил мнение, что никто во всей Европе не сомневается в тренерском таланте Шевченко.

"Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера", – написал украинский президент.

Зеленский также выразил мнение, что наставник не сломается и сможет стать еще лучше.

"И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", – заключил политик.

Об увольнении Шевченко стало известно в субботу, 15 января. Сообщалось, что должность главного тренера "Дженоа" временно займет Абдулай Конко.

Шевченко подписал контракт с итальянским клубом в начале ноября 2021 года. Под его руководством в национальном чемпионате команда шесть раз проиграла и трижды сыграла вничью.

При этом в рамках матча 1/16 Кубка Италии "Дженоа" сумела обыграть команду "Салернитана".

Встреча прошла 15 декабря на стадионе в Генуе. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Калеб Экубан.