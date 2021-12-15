ФК "Дженоа" одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко

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Украинский тренер Андрей Шевченко одержал первую победу в качестве наставника итальянского футбольного клуба "Дженоа". Коллектив в рамках матча 1/16 Кубка Италии оказался сильнее команды "Салернитана".

Игра прошла на стадионе в Генуе. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Дженоа".

Единственный гол во встрече забил Калеб Экубан. Нападающий отличился на 76-й минуте игры.

В следующем раунде Кубка Италии "Дженоа" сыграет с "Миланом".

Ранее футбольный клуб "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Игра прошла на стадионе "Этихад". Встреча закончилась со счетом 7:0.