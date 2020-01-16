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Спорт

19:04

В "Динамо" опровергли слухи о госпитализации Игбуна

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В футбольном клубе "Динамо" опровергли слухи о госпитализации спортсмена Сильвестра Игбуна. Об этом говорится на официальной странице клуба в Twitter.

"Сильвестр "Слай" Игбун удивлен мешаниной нелепых слухов вокруг него и передает всем привет", – говорится в сообщении.

Ранее в популярных телеграм-каналах появилась информация, что футболиста Игбуна якобы госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечалось, что футболист пожаловался на боли в почках.

Сейчас футбольный клуб "Динамо" находится на учебно-тренировочных сборах в Анталье. Тренерский штаб на первый в этом году сбор взял с собой 29 игроков.

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В ноябре прошлого года на пост главного тренера футбольного клуба "Динамо" утвердили 38-летнего Кирилла Новикова. С ним руководство клуба заключило контракт до конца сезона 2019/2020. Ранее главным тренером клуба был Дмитрий Хохлов.

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