В Парке Победы организуют благотворительный гастрономический забег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Парке Победы на Поклонной горе 19 сентября состоится третий благотворительный гастрономический забег Run&Eat. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Спортсменам предложат дистанции по пять и десять километров. На трассе организуют пит-стопы – здесь можно будет отдохнуть и подкрепиться закусками, которые привезут гастрономические партнеры забега.

Помимо этого, программу забега Run & Eat дополнят мастер-классами, лекциями и воркшопами. Для детей откроется зона с аниматорами и аквагримом.

"Мы объединяем людей, желающих помочь сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Делая взнос и выходя на дорожку, каждый участник содействует развитию благотворительности: все собранные средства будут направлены на проведение образовательного форума "Другая школа" для воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов России", – рассказала основатель и президент фонда "Счастье", организатор забега Диана Менибаева.

Принять участие в Run&Eat можно с 14 лет. Бежать предлагается либо одному, либо в команде. Регистрация открыта на сайте организатора.

Каждый участник забега получит стартовый пакет с подарками от партнеров, фирменной футболкой, а также медаль мероприятия с дизайном 2020 года, при этом потребуется предоставить медицинскую справку и документ, удостоверяющий личность и возраст.

В августе стало известно, что на портале mos.ru в Москве планируется запустить специальный благотворительный сервис. Пользователи платформы смогут переводить пожертвования на адресную поддержку нуждающихся.

