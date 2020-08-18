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Москва 24

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Общество

16:22

В Москве стартовала благотворительная акция "Собери ребенка в школу"

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице стартовала ежегодная благотворительная акция "Собери ребенка в школу" от партии "Единая Россия", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на регионального координатора партийного проекта "Новая школа" Валентину Бондаренко.

"Акция проводится каждый год и всегда находит отклик среди москвичей. С самого ее начала желающие стали приносить в пункт сбора все необходимое для учебы", – рассказала она.

Собранную помощь направят нуждающимся семьям. Акция по сбору школьных товаров пройдет с 17 по 28 августа 2020 года. Адреса пунктов приема можно узнать на сайте МГРО "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что малокомплектные школы в Подмосковье проверят на готовность к началу учебного года. В них, как и в больших, детей должны обеспечить горячим питанием.

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