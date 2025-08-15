Бывший вратарь "Зенита" Малафеев стал отцом в 4-й раз

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Viacheslav Malafeev

У бывшего вратаря петербургского "Зенита" Вячеслава Малафеева родился сын, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал футболиста.

"Александр Вячеславович Малафеев. Добро пожаловать, чемпион! 15.08.2025", – рассказал спортсмен в социальной сети, прикрепив фотографию с женой и младенцем.

Малафеев воспитывает еще троих детей от двух предыдущих браков. В феврале этого года футболист женился на гимнастке Ангелине Шкатовой. Она является серебряным призером Олимпиады в Токио 2020 года, трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

Малафеев всю жизнь играл в футбольном клубе "Зенит". Он четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В ноябре 2017 года он занял должность заместителя спортивного директора "Зенита" по общим вопросам, однако в мае 2020-го покинул клуб.

За сборную России Малафеев сыграл 30 игр, в ходе которых пропустил 25 голов.

Ранее французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) впервые завоевал Суперкубок УЕФА. В серии пенальти команда смогла вырвать победу со счетом 4:3. Матч проходил в итальянском городе Удине.