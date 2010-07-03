Московский "Спартак" вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Столичный "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. В итоге российский клуб вышел в раунд плей-офф, победитель которого примет участие в групповом этапе турнира.
Встреча проходила в Москве 15 августа и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". В составе победившей команды голами отметились Эсекель Понсе (на 52-й минуте матча) и Андре Шюррле (на 58-й минуте). В составе команды противников гол забил Штефан Гларнер.
Первый матч проходил в Швейцарии, он также завершился победой "красно-белых", но со счетом 3:2. В плей-офф квалификации Лиги Европы футболисты московского "Спартак" сразятся с победителем пары "Брага" (Португалия) – "Брондбю" (Дания).
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