Названы претенденты на звание футболиста года по версии FIFA

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Международная федерация футбола огласила список претендентов на награду лучшему футболисту 2019 года The Best FIFA Football Awards, передает "Интерфакс".

В список попали египтянин Мухамед Салах ("Ливерпуль"), бельгиец Эден Азар ("Челси"/"Реал"), голландцы Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Маттиас де Лигт ("Аякс"/ "Ювентус") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль"), француз Киллиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и португалец Криштиану Роналду ("Ювентус").

Вручение премии пройдет в Милане 23 сентября.

В 2018 году награду получил полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. Он же стал обладателем "Золотого мяча" – этот приз лучшему футболисту года вручает журнал France Football.