УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" после матча с ПАОКом

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Нарушения, которые были допущены футбольным клубом "Спартак" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК, рассмотрит Союз европейских футбольных ассоциаций, сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Спартак" могут наказать за дисциплинарное нарушение нападающего команды Луиса Адриано. Футболиста удалили в первом тайме за грубую игру. Также ему вменяют блокировку лестниц на арене во время матча, передает "Интерфакс".

Дело рассмотрит комитет по этике, контролю и дисциплине УЕФА 23 августа.

Встреча прошла во вторник в столице и завершилась со счетом 0:0. Игра проходила на стадионе "Спартак". В результате греки выиграли двухматчевое противостояние с общим счетом 3:2, а московский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Теперь команде предстоит выступить в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 31 августа.