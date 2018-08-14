Московский "Спартак" сыграл вничью с ПАОКом и вылетел из Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 0:0. В результате греки выиграли двухматчевое противостояние с общим счетом 3:2, а московский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Теперь команде предстоит выступить в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 31 августа.

За встречей "Спартака" и ПАОКа с трибун наблюдали более 40 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что общественный порядок и безопасность во время матча будут обеспечивать более трех тысяч сотрудников полиции и МЧС, бойцов Росгвардии, а также кинологи со служебными собаками.