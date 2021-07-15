Чемпионат мира по скалолазанию пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чемпионат мира по спортивному скалолазанию 2021 года пройдет в Москве, несмотря на санкции WADA, проведение соревнований подтвердила Международная федерация данного вида спорта. Об этом сообщается на сайте Федерации скалолазания России (ФСР).

Отмечается, что проведение чемпионата запланировано на 15–22 сентября.

"Все понимали, что перенос чемпионата мира в другую страну невозможен, так как организовать столь масштабные соревнования всего за несколько месяцев нереально, хотя на дополнительные консультации и согласования потребовалось некоторое время", – заявил президент ФСР Дмитрий Бычков.

По его словам, рассматривалась отмена турнира, однако было принято решение провести соревнования в Москве.

"В итоге принято взвешенное, объективное и единственно верное решение", – отметил Бычков.

Ранее исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительным выступление сборной России на Евро-2020. Несмотря на это, в РФС поблагодарили бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за проделанную работу.