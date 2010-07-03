Загитову не будут штрафовать за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав, сообщает РИА Новости.
В МВД уточнили, что дело закрыли из-за истечения срока давности нарушения.
В мае сотрудники ГИБДД по Удмуртии заинтересовались видеороликом, в котором олимпийская чемпионка нарушает ПДД. Спортсменка управляет автомобилем, не имея водительских прав.
Видео было опубликовано в Instagram спортсменки. Запечатлен момент, когда девушка едет за рулем внедорожника по деревенской дороге. На видео есть подпись "Каникулы".
Тогда сообщалось, что проводится поверка, и если вина фигуристки будет установлена, то ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
В соответствии с российскими законами управлять автомобилем разрешено с 18 лет. При этом Загитовой на момент публикации было 16 лет.
В 2018-м Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане и чемпионкой Европы в Москве. Она также вошла в число самых известных спортсменок планеты. В 2018 году за завоеванные награды Загитовой подарили автомобиль BMW X6. Тогда юная спортсменка заявила, что машину она отдаст родителям.
Олимпийской чемпионке Алине Загитовой грозит штраф за вождение без прав
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.