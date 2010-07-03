Загитову не будут штрафовать за вождение без прав

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав, сообщает РИА Новости.

В МВД уточнили, что дело закрыли из-за истечения срока давности нарушения.

В мае сотрудники ГИБДД по Удмуртии заинтересовались видеороликом, в котором олимпийская чемпионка нарушает ПДД. Спортсменка управляет автомобилем, не имея водительских прав.

Видео было опубликовано в Instagram спортсменки. Запечатлен момент, когда девушка едет за рулем внедорожника по деревенской дороге. На видео есть подпись "Каникулы".

Тогда сообщалось, что проводится поверка, и если вина фигуристки будет установлена, то ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В соответствии с российскими законами управлять автомобилем разрешено с 18 лет. При этом Загитовой на момент публикации было 16 лет.

В 2018-м Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане и чемпионкой Европы в Москве. Она также вошла в число самых известных спортсменок планеты. В 2018 году за завоеванные награды Загитовой подарили автомобиль BMW X6. Тогда юная спортсменка заявила, что машину она отдаст родителям.

