Загитову могут привлечь к ответственности за вождение без прав

Фото: стоп-кадр из видео телеграм-канала LIFE SHOT

Сотрудники ГИБДД по Удмуртии заинтересовались видеороликом, в котором олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушает ПДД. Спортсменка управляет автомобилем, не имея водительских прав.

"Проводится проверка по факту обращения граждан, которые увидели видео в интернете, на котором Загитова управляет автомобилем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы МВД республики.

Проверка будет проводиться около месяца. Если вина фигуристки будет установлена, то ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Видео было опубликовано в Instagram спортсменки. Запечатлен момент, когда девушка едет за рулем внедорожника по деревенской дороге. На видео есть подпись "Каникулы".

В соответствии с российскими законами управлять автомобилем разрешено с 18 лет. При этом Загитовой на момент публикации было 16 лет.

В 2018-м Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане и чемпионкой Европы в Москве. Она также вошла в число самых известных спортсменок планеты. В 2018 году за завоеванные награды Загитовой подарили автомобиль BMW X6. Тогда юная спортсменка заявила, что машину она отдаст родителям.