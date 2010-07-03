Загитову могут привлечь к ответственности за вождение без прав

Фото: стоп-кадр из видео телеграм-канала LIFE SHOT
Сотрудники ГИБДД по Удмуртии заинтересовались видеороликом, в котором олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушает ПДД. Спортсменка управляет автомобилем, не имея водительских прав.
"Проводится проверка по факту обращения граждан, которые увидели видео в интернете, на котором Загитова управляет автомобилем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы МВД республики.
Проверка будет проводиться около месяца. Если вина фигуристки будет установлена, то ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Видео было опубликовано в Instagram спортсменки. Запечатлен момент, когда девушка едет за рулем внедорожника по деревенской дороге. На видео есть подпись "Каникулы".
В соответствии с российскими законами управлять автомобилем разрешено с 18 лет. При этом Загитовой на момент публикации было 16 лет.
В 2018-м Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане и чемпионкой Европы в Москве. Она также вошла в число самых известных спортсменок планеты. В 2018 году за завоеванные награды Загитовой подарили автомобиль BMW X6. Тогда юная спортсменка заявила, что машину она отдаст родителям.
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