Церемония закрытия чемпионата мира по футболу завершилась в Москве

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

Церемония закрытия чемпионата мира по футболу завершилась в столице.

Как рассказал режиссер-постановщик мероприятия Феликс Михайлов, ее посвятили болельщикам. На церемонии появились большие портреты со снимками фанатов с разных матчей мундиаля. Кульминацией действа стал гимн чемпионата мира, который исполнят рэп-исполнитель Уилл Смит, DJ Nicky Jam и певица из Косово Эра Истрефи.

Российская супермодель Наталья Водянова и бывший футболист сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Филипп Лам вынесли кубок мира на финальный поединок футбольного чемпионата мира.

А в 18:00 на стадионе "Лужники" стартует матч между командами Хорватии и Франции. Его посетит французский президент Эммануэль Макрон со своей супругой. Он выразил уверенность в том, что национальная сборная одержит победу.

Ранее стал известен список высокопоставленных гостей, которых ожидают на финальном матче чемпионата мира по футболу в Москве.

В их числе – Владимир Путин, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Армении Армен Саркисян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Габона Али Бонго Ондимба, глава Молдавии Игорь Додон, лидер Палестины Махмуд Аббас, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и лидер Судана Омар Аль-Башир.

Судить финальный матч будет бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.