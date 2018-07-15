Опубликован список ожидаемых на финальном матче ЧМ-2018 президентов

Опубликован список высокопоставленных гостей, которых ожидают на финальном матче чемпионата мира по футболу в Москве, передает "Интерфакс".
В их числе – Владимир Путин, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Армении Армен Саркисян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Габона Али Бонго Ондимба, президент Молдавии Игорь Додон, лидер Палестины Махмуд Аббас, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Судана Омар Аль-Башир.
Помимо них, приехать должны главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино, Международного олимпийского комитета Томас Бах, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывший президент Франции Николя Саркози и другие.
Матч стартует в 18:00 на стадионе "Лужники". В 17:30 начнется торжественная церемония закрытия мундиаля. Ранее были объявлены стартовые составы сборных Франции и Хорватии.
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