Стали известны стартовые составы сборных Франции и Хорватии в финале ЧМ-2018

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Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппев вошли в стартовый состав команды Франции по футболу на финальный матч чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщается на странице FIFA в микроблоге в Twitter.

Главный тренер французов Дидье Дешам не менял его по сравнению с полуфинальной игрой с командой Бельгии. Полностью стартовый состав французской сборной выглядит так: Уго Льорис (вратарь), Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру.

Сборная Хорватии выйдет на поле в следующем составе: Даниел Субашич (вратарь), Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич (капитан), Иван Перишич, Марсело Брозович, Марио Манджукич, Анте Ребич.

Финальная игра состоится на стадионе "Лужники" в Москве, встреча стартует в 18:00. Ей предшествует церемония закрытия.