Макрон посетит финал ЧМ-2018 в Москве вместе с женой

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля, сообщает AFP.

Франция попала в финал мундиаля, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Французская команда встретится с победителем матча Хорватия – Англия на столичном стадионе "Лужники".

Предстоящая поездка в Россию станет для Макрона третьей в году. В конце мая лидер Франции по приглашению Владимира Путина участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. 10 июля он был на полуфинальном матче ЧМ в Санкт-Петербурге. Макрон уверен, что национальная сборная станет победителем чемпионата.