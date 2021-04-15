Хабиб Нурмагомедов назвал самый безумный день в истории футбола

Фото: Matt McNulty/PA Images/ТАСС
Известный боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой матч в истории мирового футбола считает наиболее интересным. Об этом сообщает "Газета.ру".
Бывший представитель UFC разместил в своем Instagram фотографию с финала чемпионата мира 2006 года с участием сборных Италии и Франции.
"Самый безумный день в истории футбола", – подписал изображение Нурмагомедов.
Игра, которая состоялась в 2006 году, завершилась со счетом 1:1. Голы забили Зинедин Зидан у Франции и Марко Матерации у Италии. Во втором дополнительном тайме между этими футболистами произошел конфликт, в результате которого Зидан был удален. В итоге Италия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти.
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру бойца в марте 2021 года. Изначально о своем решении он рассказал после 29-го поединка, однако позже допускалось возвращение спортсмена в октагон.
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