РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

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Стадион "Санкт-Петербург" может стать площадкой для проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Заявку подал Российский футбольный союз, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора РФС Александра Алаева.

Алаев отметил, что у стадиона высокие шансы получить право проведения матча. А инспекционный визит УЕФА, по его словам, может пройти уже в апреле.

Конкурентом стадиона, где летом прошли один из полуфиналов ЧМ и матч за третье место, станет домашняя арена мюнхенской "Баварии".

Решение о месте проведения финального матча самого престижного еврокубкового турнира в мае-июне 2019 года примет исполком Союза европейских футбольных ассоциаций.

В декабре минувшего года член исполкома РФС Игорь Лебедев объявил о планах организации выдвинуть стадион в Петербурге в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.