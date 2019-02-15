Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 февраля, 22:16

РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

спорт

15 февраля, 22:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Стадион "Санкт-Петербург" может стать площадкой для проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Заявку подал Российский футбольный союз, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора РФС Александра Алаева.

Алаев отметил, что у стадиона высокие шансы получить право проведения матча. А инспекционный визит УЕФА, по его словам, может пройти уже в апреле.

Конкурентом стадиона, где летом прошли один из полуфиналов ЧМ и матч за третье место, станет домашняя арена мюнхенской "Баварии".

Решение о месте проведения финального матча самого престижного еврокубкового турнира в мае-июне 2019 года примет исполком Союза европейских футбольных ассоциаций.

В декабре минувшего года член исполкома РФС Игорь Лебедев объявил о планах организации выдвинуть стадион в Петербурге в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика