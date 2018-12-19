Финал Лиги чемпионов-2020/21 может принять стадион "Санкт-Петербург"

Исполком Российского футбольного союза выдвинет стадион "Санкт-Петербург" в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21. Об этом член исполкома РФС Игорь Лебедев написал в Twitter.
Исполком РФС Принял решение выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги Чемпионов 2020/2021 в Санкт-Петербурге. Основной конкурент Мюнхен
Лебедев отметил, что основным конкурентом петербургского стадиона является домашняя арена мюнхенской "Баварии".
Представить официальные заявки на проведение финального матча нужно до 15 февраля 2019 года. Решение о месте проведения игры исполком UEFA примет в мае или июне.
Заседание исполнительного комитета организации 19 декабря проходит в Доме футбола в Москве. Его участники постановили считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными. Они также определились с дальнейшими планами. "Главная цель на следующий год – попадание в финальную часть Евро-2020", – подчеркнул Лебедев.
Летом 2018 года 11 российских городов приняли матчи чемпионата мира по футболу. Под руководством тренера Станислава Черчесова национальная сборная дошла до четверть финала.
На минувшей неделе РФС определился с лучшим футболистом уходящего года. Им, по мнению представителей организации, стал нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
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