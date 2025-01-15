Тарасова: хочу быть на чемпионате России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в беседе с РИА Новости, что планирует поехать на чемпионат России по прыжкам, однако на данный момент она плохо себя чувствует из-за болезни.

"Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю", – добавила Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 19 января. Ведущими и комментаторами будут фигуристы Анна Щербакова и Михаил Коляда, а также Алексей Ягудин, Максим Траньков и Александр Гришин.

Ранее Тарасова опровергла слухи о резком ухудшении здоровья. По ее словам, она чувствует себя нормально.

Таким образом она прокомментировала появившуюся в телеграм-каналах информацию о резком ухудшении здоровья. По версии журналистов, Тарасова якобы жаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха.

